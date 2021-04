Spendenaktion in Mönchengladbach : Geld und Gesichtsmasken für Obdachlosenhilfe

Mönchengladbach Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, sammelten das Backcafé Hannen und die Naturheilpraxis Brück Spenden für den Verein „Wir in MG“.

Auch wenn die Temperaturen zwischenzeitlich wieder stiegen: In den vergangenen Wochen, als sich der Winter in Mönchengladbach doch noch von seiner strengeren Seite zeigte, rückte das Schicksal der Obdachlosen stärker in den Blickpunkt. Herbert Hannen vom Backcafé Hannen und Günter Brück von der Naturheilpraxis Brück entschlossen sich deswegen, in diesen besonderen Zeiten ein Zeichen der Solidarität zu setzen, und sammelten Spenden für den Verein „Wir in MG – Obdachlosenhilfe in Mönchengladbach“. Tina Richter durfte nun für den Verein, der unter anderem mit dem Kältebus in der Stadt unterwegs ist, einen Scheck über 250 Euro sowie 1000 Gesichtsmasken entgegennehmen. togr