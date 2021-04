Konzern baut Standort Mönchengladbach aus : Coca-Cola zieht mit Lager in den Regiopark

Mönchengladbach Seit fast 30 Jahren produziert der Konzern Getränke in Güdderath. Das Lager war aber bisher in Kerpen. Jetzt wird es ebenfalls nach Mönchengladbach verlegt.

Der Getränkekonzern Coca-Cola zieht mit einem Logistikstandort nach Mönchengladbach. Das teilte der Logistik-Investor GLP mit. Demnach mietet Coca-Cola ein rund 15.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum des Investors an. Das Lager zieht damit von Kerpen nach Mönchengladbach – wo der Brausekonzern in seinem Werk in Güdderath auch produziert. Das Lager befindet sich im Regiopark, also in unmittelbarer Nähe. „Der Umzug unseres Außenlagers von Kerpen nach Mönchengladbach zahlt in die Klima-Strategie Net-Zero 2040 von Coca-Cola European Partners ein. Durch den deutlich verringerten Fahrtweg zwischen Produktionsstätte und Lager spart Coca-Cola jährlich knapp 500 Tonnen CO 2 ein“, sagt Tomislava Ticic Rac, Betriebsleiterin in Mönchengladbach.