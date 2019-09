Ausstellung in Mönchengladbach : Auto-Enthusiasten staunen über Schätze auf vier Rädern

Ausstellung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Rund 250 Autos von 33 verschiedenen Marken gab es jetzt auf dem Messegelände Mönchengladbach zu sehen. Mehr als 20 Aussteller präsentierten sich bei der elften Auflage der Automobilausstellung unter dem Motto „MG ist mobil“.

Auf dem Gelände herrschte reger Andrang. Als Hingucker standen zwei Sportwagen direkt am Eingang – zum Anschauen, Probesitzen und natürlich zum Kaufen. Die neuesten Modelle der Automarken, die oft mit speziellen Angeboten beworben wurden, reizten viele der autoaffinen Besucher.

Ihr wachsendes Angebot an Car-Sharing mit E-Autos im Stadtgebiet stellte die NEW vor. Zu einem Stundenpreis können die Autos geliehen werden. Ebenso informierte der Versorger über die Installation von Ladestationen an privaten Häusern und wies auf staatliche Fördermöglichkeiten hin.