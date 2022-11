Ehrung in Mönchengladbach : Säule für Kinderprinzenpaare

Mönchengladbach Ab sofort werden darauf die Namen aller Kinderprinzenpaare graviert. Die Freude bei der Einweihung der Säule war bei den Beteiligten groß.

Die neue Edelstahlsäule aus dem Hause Edelstahl Gothe steht bereits zwei Jahre an ihrem Ort am Fuß des Abteiberges. Coronabedingt konnte die offizielle Enthüllung erst am Samstag erfolgen. Wie bereits auf der Narrensäule nebenan für die großen Prinzenpaare, werden auch an der neuen Säule die Namen zukünftiger Kinderprinzenpaare zu den bereits angebrachten Namensschildern veröffentlicht. Nicht nur Marlon I. und Lea I. freuten sich über diese Ehre.