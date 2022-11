Karneval in Mönchengladbach : Besonders emotionaler Auftritt des Prinzenpaares zu Hause

Odenkirchen Es war ein Heimspiel in Odenkirchen für Prinz Stefan I. und seine Niersia Bianca und das Kinderprinzenpaar Marlon I. und Lea I. in der vollen Burggrafenhalle.

Karnevalistische 99 Jahre wurde die KG im vergangenen Jahr, doch wegen Corona ging man mit einem „plus 1“ in die Session 2022/2023, dazu nun mit einem offiziellen, weltlichen Jubiläum von 100 Jahren. Aber egal, ob 99 oder 100, am Samstag wurde kräftig gefeiert. Der Schlachtruf „Dreimal von Hätze Okerke Alaaf“ machte mehrmals die Runde, ehe sich Hoppediz Philipp Kremers bequemte, aus seiner sicheren Unterkunft heraus den langen Schlaf über zweieinhalb Jahre zu beenden.

Trotzdem war er überraschend auf der Höhe des Zeitgeschehens und meckerte unter anderem darüber, dass ihr Vorsitzender Stefan Zimmermanns und dessen Ehefrau und Schatzmeisterin der Gesellschaft, Bianca, fremd gegangen sind und nun statt in Schwarz-Gold in Weiß-Blau auftreten. Und die marschierten mit ihren Garden aus Rheydt und Gladbach gegen 21 Uhr ein, begleitet vom Hofstaat und dem MKV. Es war ein gewaltiger Auftritt voller Emotionen und Tränen, denn der Auftritt zu Hause ging dem Ehepaar Zimmermanns nahe. Prinz Stefan: „Das war heute ein gespürtes Vibrieren auf der Bühne, das merkten wir beide in unseren Körpern.“

Ebenfalls zu Hause – wenn auch nicht in dieser Gesellschaft – ist an diesem Abend das Kinderprinzenpaar Marlon I. und Lea I.. Die Geschwister Gillessen wohnen in Odenkirchen. Genügend Stoff also für beide Paare, die Halle mit einem Feuerwerk der guten Laune zu rocken. Laut Stefan Zimmermanns gab es mit ihrem Lied „Wir haben gute Laune“ eine Weltpremiere in Odenkirchen.