Brauchtum in Mönchengladbach : Venner „möt föll Freud“

Mönchengladbach Die Sessionseröffnung wurde mit vielen Gesellschaften aus der Stadt gefeiert. Am Samstag waren es insgesamt zwölf Vereine.

Ihre Sessionseröffnung feierte die Erste Venner Karnevalsgesellschaft am Samstag wie immer im Casino der Mags am Nordpark. Freien Eintritt hatte die Gesellschaft angeboten, was auch gut angenommen wurde. Gleich zu Beginn konnte das Kinderprinzenpaar der Stadt, Marlon I. und Lea I., mit seinem Hofmarschall Hajo Hering vom Vorsitzenden Frank Weber begrüßt werden. Direkt nach dem Auftritt der „Rheer Knöppkes“ jubelten die Karnevalisten mit dem Venner Schlachtruf „Möt föll Freud“ auch dem städtischen Prinzenpaar Stefan I. und Niersia Bianca zu.

Einige Jahre, von 2005 bis 2013, hatten die Venner, gegründet 2001, ein eigenes Kinderprinzenpaar, doch dann, so sagte es Geschäftsführer Tim Sleegers, wurden bei den Tanzgarden die Jungen knapp. Die Karnevalisten feierten auch ohne Prinzenpaar weiter. So wurde in der Session 2005 der Venner Kinderkarnevalszug ins Leben gerufen: Dieser Veedelszoch zieht natürlich in dieser Session am Tulpensonntag durch die Straßen des Stadtteils.