Mönchengladbach : Der Harmonieplatz wird zum französischen Gourmetmarkt

Von Freitag bis Sonntag soll auf dem Harmonieplatz etwas vom französischen Lebensgefühl übertragen werden. Foto: Dirk Hoff

Mönchengladbach Zum dritten Mal richtet der Verein "unsere-stadt.jetzt" den Markt aus. Es gibt Leckereien aus Frankreich in entspannter Atmosphäre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Denkt man an Frankreich, fallen einem nicht nur die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt, die Tour de France und ein junger Präsident ein. Man denkt auch an ein ganz besonderes Lebensgefühl und gutes Essen. Genau dieses Gefühl versucht seit drei Jahren der Verein "unsere-stadt.jetzt" nach Mönchengladbach zu holen. Von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai, findet auf dem Rheydter Harmonieplatz zum dritten Mal der französische Gourmetmarkt statt. "Wir haben Aussteller, die den Besuchern mediterranen Genuss mit einem Fokus auf die französische Lebensart präsentieren werden. Wir holen ein Stück Frankreich an den Niederrhein und werden dies auch durch eine passende Dekoration und Musik begleiten", sagt der Vorsitzende Peter Homann.

Der französische Markt sei immer eine gute Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. "Genau das also, was wir erreichen wollten", sagt Vorstandsmitglied Dirk Hoff. Er und die anderen Vereinsmitglieder haben daher wieder viele Stände mit französischen Leckereien eingeladen.



Düsseldorf : Französische Polizisten in Düsseldorf zu Gast

zurück

weiter

Ob Elsässer Flammkuchen, Crèpes, Quiches, Petit fours, Wein und Champagner - für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. "Deshalb haben wir auch Aussteller eingeladen, die das Angebot sinnvoll abrunden, auch wenn sie keine französischen Spezialitäten anbieten. Was wir nicht wollen, sind bunt zusammengewürfelte Buden. Wir müssen keine Standplätze verkaufen, sondern wollen ein Angebot schaffen, das zusammenpasst und den Namen Gourmetmarkt verdient. Wir wollen die Gäste mit echtem Genuss begeistern", sagt Dirk Hoff.

Nur so könne man zeigen, dass in der Rheydter City einiges möglich ist. "Wir wollen gute Stimmung nach Rheydt bringen", sagt Peter Homann. Schließlich wolle der Verein vor allem etwas für die Stadt tun und zur Attraktivitätssteigerung beitragen. Der dritte französische Gourmetmarkt hat am Freitag, 25. Mai, und am Samstag, 26. Mai, jeweils von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag, 27. Mai, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

(cli)