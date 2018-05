Mönchengladbach: Sicherheitstipps für mobile ältere Menschen

Mönchengladbach Viele der Verkehrsunfälle mit Senioren passieren, weil die Opfer nicht gesehen wurden. Deshalb ist helle Kleidung wichtig, raten Polizist Erwin Hanschmann und Mediziner Thomas Jaeger.

Durch technische Errungenschaften wie Pedelecs, E-Bikes oder elektrische Rollstühle ist es vor allem für ältere Menschen einfacher geworden, sich im Straßenverkehr fortzubewegen. Viele Senioren fahren darüber hinaus auch im hohen Alter noch regelmäßig Auto, andere sind nicht mehr so mobil und auf Gehhilfen angewiesen.

Wie in allen Altersklassen kommt es auch hier zu Unfällen im Straßenverkehr. Warum dies altersunabhängig ist, welche Gefahren im Straßenverkehr lauern und worauf insbesondere ältere Mitmenschen achten sollten, erklärte jetzt Thomas Jaeger vom Zentrum der Geriatrie des Elisabeth-Krankenhauses in Kooperation mit Hauptkommissar Erwin Hanschmann von der Mönchengladbacher Polizei.

"Auch wenn ältere Menschen oft als Risiko im Straßenverkehr dargestellt werden, sind sie in erster Linie meist Unfallopfer", sagte Thomas Jaeger. Denn Menschen über 65 Jahre sind nach Verkehrsunfällen, häufiger und schwerer verletzt, als jüngere Personen. "Dies liegt an der Stabilität der Knochen und der Muskeln, die mit dem Alter abnimmt", sagte der Chefarzt. Nach einem Sturz vom Rad oder selbst als Fußgänger können neben einer langwierigen Heilungszeit, zudem Folgeerkrankungen wie Thrombose, Lungenembolie oder ähnliches auftreten. Wie kann man sich also besser im immer komplexer werdenden Straßenverkehr schützen?