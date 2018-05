Auszeichnung: 75 Jahre im Dienst der Feuerwehr

Mönchengladbach Eine besondere Ehrung hat

Neben Behrens, wurde auch Anton Hofer aus Günhoven für 75-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet, konnte die Ehrung aber leider nicht persönlich in Empfang nehmen. Daneben wurden Dietrich Koziol, Herbert Prinzen, Adam Pistel für 50 Jahre, Hans Spanier, Hubert Cohnen und Wilhelm Wirtz für 60 Jahre Dienst am Bürger geehrt. Der leider kürzlich verstorbene Josef Speckens, Ehrenmitglied des Stadtfeuerwehrverbandes, ist in diesem Jahr 70 Jahre Mitglied der Feuerwehr. Eine besondere Ehrung erfuhr der Kamerad Sascha Döhmen, Einheitsführer der Einheit Neuwerk, der für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber ausgezeichnet wurde. Der für die Feuerwehr zuständige Beigeordnete Matthias Engel nahm die Ehrung zusammen mit Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes und Feuerwehrchef Jörg Lampe vor.