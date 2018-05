Mönchengladbach : Stimmen klingen lassen

Singen im Chor macht besonders viel Spaß - und das gilt für jedes Alter. Foto: thinkstockphotos/Musikschule

Mönchengladbach Die Gladbacher Singschule wurde vor 15 Jahren von der Musikschule und der Gemeinde St. Vitus gegründet. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können in neun Chören singen. Am 9. Juni stellt sich die erfolgreiche Einrichtung vor.

Von Inge Schnettler

Es hat eine Zeit gegeben, da wurde in der Musikschule sehr wenig gesungen. "Wir haben einfach keinen Chor auf die Reihe bekommen", sagt Christian Malescov. Der Leiter der städtischen Musikschule nennt auch den Grund: "Es fehlte schlicht und ergreifend an entsprechendem Personal." Während alle anderen musikalischen Bereiche gut abgedeckt waren, haperte es beim Gesang. Dann schloss sich die Musikschule mit der Gemeinde St. Vitus zusammen. Das war vor 15 Jahren. Damals war Edmund Erlemann Regionaldekan. "Bei ihm liefen wir offene Türen ein", sagt Malescov. Zur gleichen Zeit wurde Klaus Paulsen Kantor des Gladbacher Münsters. Da war das Gespann komplett. Die Gladbacher Singschule wurde gegründet.

Pop darf in der Gladbacher Singschule selbstverständlich nicht fehlen. Foto: thinkstockphotos/Musikschule

Christian Malescov war äußerst ungeduldig damals. "Ich habe ihm gesagt, dass so etwas Zeit braucht - fünf Jahre sicher", sagt Klaus Pausen. Tatsächlich: Fünf Jahre später lief es, wurde zur Erfolgsgeschichte, sogar zum Selbstläufer. Das ist heute noch so. Das Angebot kann sich allerdings auch sehen lassen. Kinder ab dem fünften Lebensjahr können schon zum Singen in die Musikschule kommen. Und für Erwachsene jeden Alters gibt es reichlich Möglichkeiten, ihre Stimmen klingen zu lassen.

Den Flyer der Gladbacher Singschule ziert dieses singende Vogelpärchen. Foto: thinkstockphotos/Musikschule

Es gibt zwei Kinderchöre, einen Aufbauchor mit klassischer Stimmbildung, ein Knabenchor ist im Aufbau, es gibt das Junge Vokalensemble und die Popchöre "Junior", "Just sing it" und den Popchor für Erwachsene. Ein neuer Kammerchor steht in den Startlöchern. "Etwa 35 Teilnehmer der Singschule, die anschließend studiert haben, sind auf uns zugekommen und haben uns gebeten, einen derartigen Chor zu gründen", sagt Klaus Paulsen. Am 8. Juni geht es los.

Schon ab dem fünften Lebensjahr können Kinder in der Musikschule im Chor singen. Foto: thinkstockphotos/Musikschule



Durch die erfolgreiche Arbeit der Singschule wurden die Musikhochschulen in Köln, Düsseldorf, Essen und Münster auf die Gladbacher aufmerksam. "Wenn ich heute irgendwo erzähle, dass ich aus Mönchengladbach komme, werde ich direkt gefragt, ob das die Stadt ist, in der Klaus Paulsen tätig ist", sagt Christian Malescov. Kürzlich haben sechs Musikschülerinnen im Theater vor Operndirektor Andreas Wendholz, Dramaturgin Ulrike Aistleitner und Kapellmeister Diego Martin-Etxebarria gesungen. Mit Erfolg. In der Mozart-Oper "Zauberflöte" werden sie in elf Vorstellungen die Partien der Knaben singen. Ab Juni wird geprobt. Ein großes Abenteuer für die Mädchen.

Am Samstag, 9. Juni, stellt sich die Singschule von 10 bis 13 Uhr in der Musikschule an der Lüpertzender Straße 83 vor. Es werden Chorgruppen auftreten und die Gäste zum Mitsingen einladen. "Wer Interesse hat, in einem Chor mitzusingen, wird von uns individuell beraten", sagt Klaus Paulsen. Eine gute Gelegenheit also für alle, die vielleicht immer schon singen wollten, bisher aber keine Anknüpfung fanden. Übrigens: Jeder, der bereits ein Hauptfach an der Musikschule belegt, kann kostenfrei in den Chören mitsingen. Wenn kein Hauptfach belegt ist, kostet das gemeinsame Singen 144 Euro im Jahr, das sind 12 Euro im Monat. Dafür gibt's ganz viel Glück für Körper und Seele.

