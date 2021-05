Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 31. Mai 2021) : Inzidenz erneut unter 50

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 31. Mai 2021)

Mönchengladbach Den zweiten Tag in Folge ist nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts die Corona-Inzidenz in Mönchengladbach unter 50 geblieben. Wir erklären, warum das noch nicht zu weiteren Lockerungen führt.

Nur zwei Neu-Infektionen und eine erneut, aber nur leicht gesunkene Inzidenz meldete das Gesundheitsamt der Stadt am Montagmorgen. Bis 8 Uhr waren dem Amt zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sank dem Berechnungsmodus des Robert-Koch-Instituts zufolge auf 47,5. Am Sonntag war sie noch mit 48,3 angegeben worden.