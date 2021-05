Polizei ermittelt : Exhibitionist entblößt sich vor jungen Frau

Mönchengladbach Innerhalb weniger Tage wurden bei der Polizei in Mönchengladbach drei Fälle von Exhibitionismus gemeldet. Jetzt kam eine vierte Anzeige hinzu.

Schon wieder hat sich ein Mann in der Öffentlichkeit vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies am Freitag gegen 16 Uhr. Eine 19-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, als sie auf einem Feldweg zwischen der Viehstraße und Genhülsen einem Mann mit Fahrrad begegnete. Im Vorbeigehen habe er sich ihr gegenüber in schamverletztender Weise gezeigt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Dabei habe er sie angeschaut und gelacht. Als sie ihn passiert hatte, sei er in Richtung Genhülsen davongefahren. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 45 Jahre, 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank, schmales Gesicht, Dreitagebart. Bekleidung: dunkles T-Shirt, lange Hose, Weste bzw. Brustgurt für eine Action-Kamera in Orange, dunkles, sportliches Herrenrad. Hinweise an die Polizei unter 02161 290.