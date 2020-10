Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 29. Oktober) : Gesundheitsamt schließt dritte Kita

Mönchengladbach In Mönchengladbach sind aktuell 333 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das städtische Gesundheitsamt hat am Donnerstag, 29. Oktober, außerdem eine weitere Kita geschlossen. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall.

Wegen eines positiven Falls in der Einrichtung musste das Gesundheitsamt die Kita St. Bonifatius in Hardterbroich vorsorglich bis zum 11. November schließen, teilt die Stadt mit.

„Leider muss das Gesundheitsamt auch einen weiteren Todesfall bestätigen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Patientin (Jahrgang 1939) ist am Mittwoch in einem Krankenhaus an Covid-19 gestorben. Damit sind 41 Mönchengladbacher an und 13 mit Covid-19 gestorben.