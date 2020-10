Klassik in Mönchengladbach : Festliche und traurige Töne bei der zweiten Happy Hour

Klassik in Mönchengladbach

Mönchengladbach Wegen verschärfter Corona-Bedingungen spielten die Niederrheinischen Sinfoniker Kütsons zweite „Happy Hour“ an zwei Abenden mit nochmals reduzierter Besucherzahl.

Mit Giovanni Gabrielis „Canzon in echo duodecimi toni a 10“ wählte der Generalmusikdirektor für das zweite Konzert von „Kütsons Happy Hour“ einen feierlich strahlenden Auftakt. Zur Aufführung in Venedigs Markus-Dom sei das Werk für die Zeitgenossen des Komponisten am Übergang von der Renaissance hin zum Barock ein besonderes Erlebnis gewesen. Er habe sich im Einsatz eines zusätzlichen Bildschirms allerdings abweichend vom Venezianer Gabrieli eines Hilfsmittels bedient, erklärte Dirigent Mihkel Kütson augenzwinkernd. Denn erneut banden die Niederrheinischen Sinfoniker zur Einhaltung der Hygieneregeln die obere Sitzplatztribüne für die Einsätze der Blechbläser ein.