Motorsport : Hanses rast in Bahrain aufs Podium

Sakhir/Hilden Der Hildener Motorsportler Julian Hanses belegt bei den Rennen im Wüstenstaat die Plätze zwei und drei. Am Wochenende geht es schon weiter in der Porsche Sprint Challenge.

Zum Abschluss der Saison wartet auf Julian Hanses aus Hilden nochmals ein Highlight: Im Rahmen des Formel-1-Doppelevents in Bahrain bestreitet der Motorsportler die Rennen der Porsche Sprint Challenge Middle East und überzeugte am vergangenen Wochenende bereits mit zwei Podestplätzen. Schon vor der Abreise in das Königreich Bahrain war Hanses bester Laune und rechnete sich große Chancen für die Auftaktrennen der Porsche Sprint Challenge Middle East aus. „Ich habe im vergangenen Winter in Bahrain einen Sieg gefeiert und freue mich sehr auf die Rennen“, sagte der 22-jährige zuversichtlich.