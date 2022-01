Kriminalität im Kreis Mettmann : Polizei warnt Senioren vor sogenannten Schockanrufen

Mettmann Die Maschen der Telefonbetrüger scheinen uralt und mittlerweile vielfach beschrieben. Dennoch fallen immer wieder wohlmeinende Menschen darauf rein. Aktuell warnt die Polizei.

In den vergangenen Tagen registrierte die Kreispolizeibehörde Mettmann mehrere sogenannte Schockanrufe bei Senioren. Sie warnt: Trickbetrüger geben sich dabei als Angehörige aus, die in einen schlimmen Unfall oder eine Straftat verwickelt sind oder eine schwere Krankheit haben und nun dringend Geld benötigen.

Oft weinen die Betrüger am Telefon bitterlich und versuchen so, das Mitgefühl und Vertrauen der Senioren zu erschleichen. „Legen Sie in solchen Fällen auf und rufen Sie unter der Ihnen bekannten Nummer Ihre Angehörigen selbst an und erkundigen Sie sich nach deren Befinden“, rät die Polizei.