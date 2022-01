Böllerei am hellichten Tag in Erkrath : SPD wundert sich über Feuerwerk in Hochdahl

Böllerei am hellichten Tag in Erkrath

Erkrath Am Abend des 6. Januar ist gegen 20 Uhr im Süden Hochdahls für etwa eine halbe Stunde ein Feuerwerk veranstaltet worden. War das genehmigt? Und gehen da etwa irgendwo die Uhren anders, fragten sich Erkraths Sozialdemokraten.

(hup) Nachdem pandemiebedingt zu Silvester keine Böller oder Raketen verkauft werden durften und der Jahreswechsel einigermaßen ruhig für Mensch und Tier verlaufen war, wunderte sich die SPD doch sehr, als am Abend des 6. Januar gegen 20 Uhr im Süden Hochdahls für etwa eine halbe Stunde ein Feuerwerk veranstaltet wurde. Gehen da etwa irgendwo die Uhren anders? Eine Nachfrage der Partei bei der Polizei ergab, dass das für befremdlich empfundene Spektakel von der Stadt genehmigt worden war. Die Stadt erklärt das auf Anfrage wie folgt: Das Feuerwerk sollte ursprünglich ganz legal in der Neujahrsnacht gezündet werden und die städtische Erlaubnis habe sich zunächst lediglich auf den Kauf von Feuerwerk bezogen, der im November und damit außerhalb des durch die Sprengstoffverordnung eingegrenzten Zeitraums für den Privatverkauf erfolgt sei. Der Veranstalter habe das Feuerwerk zu Neujahr aber aus technischen Gründen nicht durchführen können und beantragt, die eingekauften Feuerwerkskörper am 6. Januar einsetzen zu können, zwischen 20 und 20.30 Uhr. Weil keine Störung der Nachtruhe zu befürchten war, hat die Stadt eingewilligt, zumal „die erhebliche Menge an Sprengstoff nahe an der Obergrenze zur zulässigen Lagermenge bereits vorhanden war.“ Die SPD nimmt die Erklärung hin, ist aber nicht recht zufrieden: „Verwaltungstechnisch mag das in Ordnung sein und wird auch rechtlich passen. Aber mir passt es dennoch nicht. Zumindest von der zeitlichen Abfolge ist es dumm gelaufen“, meint SPD-Chef Detlef Ehlert.