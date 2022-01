Ausbildung bei der DLRG Wülfrath : Rettungsschwimmer üben wieder

Das Archivfoto zeigt Ausbildungsleiter Heiko Dietrich, der mit Schwimmern das Schleppen einer Person im Wasser übt. Foto: Dietrich Janicki

Wülfrath 2022 soll es über den Trainingsbetrieb hinaus auch wieder besondere Projekte geben, etwa ein Wasserkino-Event wie im vergangenen Jahr oder ein Badespaß.

(RP) In der kommenden Woche, am Donnerstag, 20. Januar, soll der Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden, informiert Heiko Dietrich, der die Ausbildung der DLRG-Ortsgruppe Wülfrath leitet. Zum Schutz von Schwimmern und Ausbildern sei das erste Training in die zweite Woche nach den Ferien verschoben worden. Geübt werde gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung.

In der ersten der zwei Übungsstunden wird auf die Schwimmabzeichen Bronze bis Gold trainiert, in der zweiten Stunden auf die Rettungsschwimmabzeichen, erläutert Heiko Dietrich. Der Übungsabend finde wie gewohnt in der Wülfrather Wasserwelt statt. Gegen Corona sei der Ortsverein gut gewappnet. „2021 gab es eine Zeitlang eine Onlineanmeldung. Nach weiteren Lockerungen konnte darauf verzichtet werden. Aber wir haben auch schon vorher eine Anwesenheitsliste geführt, so dass wir immer in der Lage wären, im Falle eines Falles die Nachverfolgung von Kontakten zu ermöglichen. Bis jetzt hat sich unseres Wissens aber niemand während des Übungsbetriebs infiziert“, so Dietrich.

Damit das auch so bleibt, galt in den letzten Wochen des alten Jahres für die Teilnahme die 2G-Regel, ab kommender Woche gilt 2G+: Alle ab 16 müssen geimpft, genesen und negativ getestet sein, Teilnehmer bis 15 Jahre würden ohnehin regelmäßig in der Schule getestet. Der Anteil der über 16-Jährigen macht twa ein Viertel der Aktiven aus.

Die DLRG Wülfrath in Zahlen: Bis Anfang Dezember 2021 (letzter Übungsabend) waren am Abend insgesamt etwa 60 bis 70 Aktive vor Ort. „Wir hatten schon vor der Pandemie eine größere Nachfrage als Plätze. In der Pandemie sind nochmal einige dazu gekommen“, sagt Heiko Dietrich. Wer mitmachen möchte, finde auf der Homepage https://wuelfrath.dlrg.de ein Kontaktformular für die Warteliste. Fragen oder ein erster Kontakt liefen in der Regel über E-Mail. Die Ehrenamtler der DLRG antworten dann, sobald es ihnen möglich ist.