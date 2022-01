Musik in Mettmann : Leidenschaft und Liebe als Konzert

Mettmann Akustische Akzente setzt das Roberto Morbioli Trio Sonntag an der Beckershoffstraße. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es auch an der Abendkasse.

Die Auflagen der Pandemie machen momentan vieles schwerer, aber nicht alles unmöglich. Sonntagabend gastiert an der Beckerhoffstraße der italienische Bluesmusiker Roberto Morbioli, der mit seinem Trio aus seiner Heimat Verona anreist. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 24 Euro. Dass der italienische Gitarrist auftritt, ist ein großes Glück. „Das Konzert wäre um ein Haar ausgefallen“, berichtet Bodo Herlyn von der Kulturvilla – der Musiker war in Quarantäne. „Wir hatten schon Alternativpläne recherchiert“, nun klappt es doch – übrigens mit dem einzigen Gastspiel in NRW. Weil der Schlagwerker des Trios sein Schlagzeug nicht ins Flugzeug bekommt, wird eines von Wolfgang Woelke von der Musikschule geliehen. „Wolfgang ist ein sehr cooler Typ“, freut sich Bodo Herlyn auch über das funktionierende Netzwerk mit der Musikschule.

Neben seiner Arbeit als Gitarrist an der Seite renommierter Blues-Größen, zeigt er Italiener in den von ihm komponierten Stücken sein Talent als Komponist und Texter mit Einflüssen aus den Bereichen Blues, Soul, Funk, Rock und traditioneller amerikanischer Folk. In den vergangenen Jahren legt er einen neuen Schwerpunkt auf akustischen Blues. Welche Facetten er so der traditionellen Stilrichtung abgewinnt, wird im Zusammenspiel mit seinen beiden Kollegen aus dem Trio, 2015 gegründet, zu hören sein. Fans loben die Songs mit nachdenklichen und sensiblen, oft persönlichen Erfahrungen über das Leben und die Liebe. In leisen Tönen und versierten Schattierungen des Gitarrensounds soll es Sonntagabend in der Kulturvilla auf durchaus emotionale Reise gehen.