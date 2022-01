Wirtschaft im Kreis Mettmann : So trickst die Bau-Branche beim Mindestlohn

So trickst die Bau-Branche beim Mindestlohn

Kreis Mettmann Allein im Kreis Mettmann eröffneten Zoll-Experten 365 Verfahren im ersten Halb 2020. IG Bau fordert „mehr Kontrolldruck“.

Unsaubere Praktiken im Visier: Das für den Kreis Mettmann zuständige Hauptzollamt Düsseldorf hat im ersten Halbjahr 2021 insgesamt 523 Arbeitgeber in der Region kontrolliert. Die Fahnder fanden: illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen Mindestlöhne. Allein Baufirmen bekamen 123 Mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Die IG Bau beruft sich dabei auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne).

Demnach hatten es die Düsseldorfer Zöllner häufig mit Tricksereien beim Lohn zu tun: In der ersten Jahreshälfte leiteten die Beamten in der Region 365 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein – etwa weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Hierbei wurden Bußgelder in Höhe von rund 115.000 Euro verhängt – davon 46.100 Euro gegen Bauunternehmen. Uwe Orlob, Bezirksvorsitzender der IG Bau Düsseldorf begrüßt die Pläne der Berliner Ampel-Koalition, das gesetzliche Lohn-Minimum auf zwölf Euro pro Stunde anzuheben. Allerdings müsse der Staat für einen „höheren Kontroll-Druck“ sorgen. Das gelinge nur, wenn die FKS beim Hauptzollamt Düsseldorf personell erheblich aufgestockt werde. Orlob warnte vor „reinen Placebo-Kontrollen“.