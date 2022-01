Verkehr im Kreis Mettmann : Der mühsame Weg zurück zum Führerschein

Mettmann Warum die Medizinisch-Psychologische Untersuchung, MPU, kein Idiotentest ist – und wie man sich idealerweise vorbereitet. Die Suchthilfe der Diakonie im Kreis Mettmann bietet einen Kurs an.

Die MPU ruht auf drei Säulen. Der zu Untersuchende muss über den Zeitraum von einem halben bis zu einem Jahr seine Abstinenz nachweisen. Es gibt einen Reaktionstest. Und der Antragsteller muss in einem ausführlichen, etwa einstündigen Gespräch mit einem Verkehrspsychologen darlegen, wie er seine Vergehen verarbeitet hat. Was hat der Betreffende an seinem Leben, seinen Einstellungen, seinem Verhalten geändert, damit er sich nicht erneut vollkommen benebelt ans Steuer setzt und andere und sich selbst gefährdet?

Dass Gabriele Stulle mit diesem Rat richtig liegt, zeigt eine Quote, auf die sie auch ein wenig stolz ist: „Bislang ist noch niemand, der von mir vorbereitet wurde, durch die MPU gefallen.“ Die Vorbereitung in zehn Modulen ist kostenpflichtig. In denen geht es um die Suchtmittel und ihre Wirkungen auf Körper und Geist. Um die oft unklaren Grenzen zwischen Genuss, Gewöhnung und Abhängigkeit. Die Delikte werden analysiert. Die Lebenssituation des MPU-Kandidaten durchleuchtet. Und besprochen, wie Rückfälle vermieden werden können. Zwischen den jeweils anderthalbstündigen Modulen liegen mehrere Wochen, in denen die Ergebnisse verarbeitet werden können.