Beherzter Einsatz rettet Leben : Nachbar zieht Schwerverletzten aus brennender Wohnung

Der mutige Einsatz eines Nachbarn rettete einem Schwerverletzten das Leben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Velbert Nachts gegen 2.30 Uhr alarmierte ein 54-jähriger Mann die Feuerwehr. An der Kuhler Straße brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Während er auf die anrückende Feuerwehr wartete, rettete er zusammen mit einem anderen Nachbarn einen Schwerverletzten aus dessen Wohnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zu Mittwoch, 11. November, rettete ein 54-jähriger Nachbar bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Kuhler Straße in Velbert den 58-jährigen Wohnungsinhaber vor den Flammen. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, informierte um 2.25 Uhr ein 54-jähriger Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Kuhler Straße die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr.

In dem zweigeschossigen Wohnhaus war es in einer Wohnung in der zweiten Etage zu einem Brand gekommen. Der Anrufer hatte den Rauchgeruch bemerkt und sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines 58-jährigen Nachbarn verschafft. Gemeinsam mit einem weiteren Anwohner löschte er zunächst notdürftig das Feuer und brachte vor allem den schwer verletzten Mann aus der Wohnung in Sicherheit.

Die Feuerwehr löschte den Brandherd vollständig und versorgte den lebensgefährlich verletzten 58-Jährigen erstmedizinisch. Er musste anschließend zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik gebracht werden.

Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei bis auf weiteres beschlagnahmt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand in der Wohnung fahrlässig entstanden ist, so dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.