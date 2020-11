Auf der Heinsberger Straße : Feuerwehr löscht brennendes Auto in Wassenberg

Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet in der Nacht zu Sonntag in Wassenberg ein Auto in Brand. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Ein Auto brannte an der Heinsberger Straße. Die Feuerwehr musste besonders vorsichtig vorgehen, da das Fahrzeug mit einer Gasanlage ausgestattet war.

Zu einem nächtlichen Pkw-Brand wurde die Wassenberger Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen (8. November) gerufen. Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort auf der Heinsberger Straße in Wassenberg eintrafen, sahen sie einen silberfarbenen Kleinwagen, aus dessen Motorraum hohe Flammen schlugen. Wie die Polizei berichtet, war das brennende Fahrzeug mit einer Gasanlage ausgestattet, so dass die Feuerwehrleute besonders vorsichtig vorgehen mussten. Sie hatten den Brand schnell gelöscht. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Einsatz war der Feuerwehr am Sonntag um 1.20 Uhr gemeldet worden.