Erfolgsmeldung nach nächtlichem Einsatz : Polizei schnappt Einbrecher

Mettmann Weil eine Nachbarin aufmerksam war und geistesgegenwärtig die Polizei alarmierte, konnten die Beamten einen Einbrecher in der vergangenen Nacht an der Bahnstraße auf frischer Tat ertappen und festnehmen.

Mitten in der Nacht schreckte eine Nachbarin an der Bahnstraße aus dem Schlaf. Gegen 3.45 Uhr wachte sie wegen eines lauten Knalls auf. Als die Frau daraufhin aus ihrem Fenster schaute, um zu erforschen, woher der Knall gekommen sein könnte, sah sie einen Mann, der versuchte, sich in einem Gebüsch auf dem Nachbargrundstück zu verstecken. Außerem beobachtete die Frau, dass die Türen einer Garage und eines Gartenhäuschens offen standen. Als der Mann kurz darauf aus dem Gebüsch kam und in Richtung S-Bahnhof Stadtwald davonrannte, alarmierte sie die Polizei und lieferte die überaus detaillierte Personenbeschreibung gleich mit.