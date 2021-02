Kostenpflichtiger Inhalt: Kälte und Corona machen Menschen ohne Dach überm Kopf zu schaffen : Obdachlose in Mettmann in Notunterkünften versorgt

Im Tagestreff der Caritas können sich Wohnungslose sonst tagsüber aufhalten. Seit Ausbruch der Pandemie ist das nur begrenzt möglich. Foto: Caritas

Mettmann In Mettmann schläft zurzeit kein Obdachloser in klirrender Kälte draußen. Dafür sorgen Stadt und Streetworker. In städtischen Einrichtungen sind derzeit 130 Menschen untergebracht.