Vor der Kontrolle bei Haan gab der Fahrer Gas : Polizei fasst mutmaßliche Heroin-Dealer auf der A46

Hilden/Haan Nach einer Verfolgungsfahrt stoppt die Autobahnpolizei auf der A46 einen Wagen. Bei den Insassen finden die Beamten Heroin. Das Paar wurde festgenommen.

Wie die Pressestelle am Donnerstag mitteilte, wollten gegen 15.10 Uhr am Mittwoch Polizeibeamte auf der Autobahn 46 im Bereich des Rastplatzes Höfgen bei Haan in Fahrtrichtung Wuppertal den Fahrer eines Opel Corsa mit Höxteraner Kennzeichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Als sie dem Fahrer dazu Anhaltesignale durchgaben, trat dieser plötzlich aufs Gaspedal und fuhr in hohem Tempo in Richtung Wuppertal davon. Der Streifenwagen setzte nach. Während der Flucht warf die Beifahrerin im Opel Corsa etwas aus ihrem Fenster.