Mettmann: Kurzzeitpflege ist immer stärker gefragt

Mettmann Seit 15 Jahren gibt es die Kurzzeitpflege am Evangelischen Krankenhaus (EVK) in Mettmann. In dieser Zeit zeigte sich, dass der Bedarf der Patienten immer größer wird. Jetzt lädt die Einrichtung ein zu einem Tag der offenen Tür.

Die Kurzzeitpflege am Evangelischen Krankenhaus Mettmann feiert im Oktober ihr 15-jähriges Bestehen. Seit 2003 werden dort in 16 modernen Einzelzimmern mit Hotelcharakter Gäste gepflegt und betreut. Damit kommt die Einrichtung einer großen Nachfrage entgegen: Von den insgesamt 53 Kreisen oder kreisfreien Städte in NRW weisen aktuell nur 15 – also 28 Prozent – ein ausreichendes Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen auf. 30 (57 Prozent) sehen den Bedarf hingegen nicht gedeckt und acht Kreise erwarten dies in der Zukunft. Das geht aus einer Untersuchung des IGES Instituts für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW hervor. Die Folge: Rund 2800 der Kurzzeitpflegebedürftigen in NRW wurden in normalen Pflegeheimen auf sogenannten „eingestreuten“ Kurzzeitpflegeplätzen betreut.

Die Gründe für den Aufenthalt eines pflegebedürftigen Menschen sind unterschiedlich: „Einige Patienten kommen im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt zu uns, andere müssen die Zeit überbrücken, bis die eigenen vier Wände barrierefrei umgerüstet sind und natürlich betreuen wir auch die Gäste, die auf einen dauerhaften Platz in einer Pflegeeinrichtung warten“, erklärt Doris Neumann das Angebot.

Info Jährlicher Anstieg um 6,2 Prozent Was? Wie bundesweit steigt auch in NRW die Zahl der Kurzzeitpflegegäste kontinuierlich an: durchschnittlich um 6,2 Prozent pro Jahr. Wer? Das hat das IGES Instituts für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW herausgefunden.

Darüber hinaus betreut die Kurzzeitpflege in der Gartenstraße aber auch Menschen, die von Angehörigen zu Hause betreut werden. „Angehörige benötigen von der körperlichen und emotionalen Belastung natürlich dann und wann auch mal eine Pause, möchten in den Urlaub oder einfach einmal die Verantwortung abgeben“, erläutert die Leiterin der Einrichtung. „Manche Gäste kommen immer wieder mal für ein paar Tage, andere für mehrere Wochen – das ist ganz unterschiedlich und je nach Auslastung möglich. Inzwischen freuen wir uns über eine große Anzahl an Stammgästen.“

Insbesondere in den Ferienzeiten sind die Plätze stark nachgefragt. „Es macht Sinn, so früh wie möglich einen Betreuungsplatz anzufragen, da unsere Kapazitäten begrenzt sind. Aber nur so können wir auch unsere Philosophie der Einrichtung, also dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht und eine individuell bedarfsgerechte Betreuung erfährt, aufrechterhalten“, sagt Neumann, der das Wohlbefinden ihrer Gäste sehr am Herzen liegt. So werde besonders viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung, viel frische Luft und Bewegung gelegt.



In der Einrichtung arbeitet ein multiprofessionelles Team, das für die Gäste tagesstrukturierende Angebote bereit hält und die individuellen Ressourcen fördert. „Einige unserer Gäste malen oder singen gern, andere lesen lieber oder machen kleinere Spaziergänge, ob Langschläfer oder Frühaufsteher, wir versuchen allen Wünschen nachzukommen“, sagt Neumann weiter.

Wer die Einrichtung kennenlernen möchte, der ist eingeladen zum „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 21. Oktober, ab 11 Uhr. Es warten Informationsangebote auf die Gäste, dazu noch eine Tombola, Rundgänge durch die Einrichtung sowie Mittagessen, Getränke, Kaffee und Kuchen.