Mettmann: Sozialdienst zeigt „Kunst als Ausdruck der Seele“

Mettmann Noch bis zum 24. Oktober sind die Werke im Verwaltungsgebäude des Kreises an der Düsseldorfer Straße 26 ausgestellt.

Rund um den Welttag der seelischen Gesundheit bietet der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal verschiedene Aktionen und Veranstaltungen an. Im GPV arbeiten zahlreiche Einrichtungen und Dienste für die Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Kreis Mettmann eng zusammen. So ist in der Kreisverwaltung aktuell eine Ausstellung zu dem Thema „Kunst als Ausdruck der Seele“ zu sehen, die das Sozialpsychiatrische Zentrum des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer Mettmann (SKFM) Mettmann in Kooperation mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Mettmann organisiert hat.