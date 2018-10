Mettmann: Kolpingsfamilie sammelt alte Handys

Mettmann Die Geräte werden recycelt, die darin enthaltenen Rohstoffe verkauft. Der Erlös dient dem guten Zweck.

In den Geräten sind wertvolle Erze und Metalle verbaut – Rohstoffe, die unter menschenunwürdigen Bedingungen im Kongo abgebaut wurden. Die gespendeten Handys werden recycelt, um diese wertvollen Rohstoffe zurück zu gewinnen. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an das Hilfswerk Missio und das Kolpingwerk Deutschland. Das Kolpingwerk unterstützt damit die Bewusstseinsbildung für die Bekämpfung von Fluchtursachen; Missio finanziert mit seinem Anteil Hilfsprojekte im Kongo. Die Kolpingsfamilie Mettmann beteiligt sich an der Handyspendenaktion und hat in allen Kirchen Annahmestellen eingerichtet. Ab Sonntag, 21. Oktober, liegen Tüten zum Mitnehmen aus, so dass jeder sein gebrauchtes Handy am Sonntag, 28. Oktober – dem Weltmissionssonntag – in die bereitstehenden Spendenboxen einwerfen kann. Eine weitere Box steht am Samstag, 3. November, zur „Aktion Mittagszeit“ unter dem „Waschbrett“ in der Fußgängerzone bereit.