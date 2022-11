Urteil ausgesprochen : Haftstrafe für Erkrather Brandstifter

Der Erkrather zündete ein Auto an. Foto: dpa/Jens Kalaene

Erkrath/Wuppertal Ein Erkrather steckt ein Auto in einer Tiefgarage in Brand. Was nach einem einfachen Sachbestand klingt, brachte eine aufwendige Zeugensuche vor Gericht mit sich. Nun hat das Amtsgericht Wuppertal das Urteil verkündet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Sabine Maguire

Keine Kosten und Mühen hat das Gericht gescheut, um den Brand in einer Tiefgarage „Am Maiblümchen“ in Unterfeldhaus aufzuklären. Damals hatte es einen Nachbarn gegeben, dem der nun angeklagte Erkrather noch am Tatort gesagt haben soll, dass er das Auto seines Bruders in Brand gesteckt habe.

Der Amtsrichter hatte den Zeugen vorladen lassen, der aber war nicht gekommen. Noch aus dem Saal wurde dessen polizeiliche Vorführung angeordnet, aber auch das gelang nicht. An seiner Wohnanschrift war der Nachbar nicht anzutreffen – irgendwann war klar, dass er sich in Polen um seine Mutter kümmern würde. Das Gericht lud ihn erneut, zum zweiten Verhandlungstag reiste er an. Seine Vernehmung dauerte nur wenige Minuten, und dennoch war er wohl der entscheidende Belastungszeuge. Zumindest war er im Mai der erste, der die Rauchwolke aus der Tiefgarage gesehen hatte.

Um 18.04 Uhr rief er die Feuerwehr und während er noch auf seinem Balkon stand, soll ihm der Angeklagte von der 4. Etage aus zugerufen haben, dass er den Brand gelegt habe. Das gleiche soll er später auf der Straße wiederholt haben, so hatte es am ersten Verhandlungstag auch eine Polizeibeamtin ausgesagt, die er mit den Worten empfangen habe: „Ich war das. Ich habe das Auto abgefackelt.“ Er habe das doch vorher schon angekündigt, und nun habe er es eben gemacht. Er würde immer das machen, was er sagt. Tatsächlich soll unter anderem diese Ankündigung des Erkrathers am Tag vor dem Brand zu dessen Einweisung in die Psychiatrie geführt haben. Mit dem Ergebnis, dass er noch am selben Abend wieder entlassen worden sein soll.

Am Folgetag stand dann das Auto seines Bruders in Flammen, seit Jahren schon soll es Streit zwischen den Brüdern gegeben haben. Der Angeklagte spricht von Stalking, er habe sich von seinem Bruder verfolgt und bedroht gefühlt. Tatsächlich soll es wohl so gewesen sein, dass der abgefackelte Corsa dem damals obdachlosen Bruder des 39-Jährigen als Unterschlupf gedient haben soll.

Am Morgen nach der Einweisung und sofortigen Entlassung aus der Psychiatrie will der Angeklagte auf der Polizeiwache versucht haben, seinen Bruder anzuzeigen. Man habe ihn angeblich rausgeworfen, jedenfalls habe ihm niemand die Stalkingvorwürfe geglaubt. Eigentlich habe er nur erreichen wollen, dass ihm sein Bruder fernbleibt. Als das nicht gelungen sei, habe er angefangen zu trinken. Zwischendrin auch „mit den Russen“, am späten Nachmittag sollen es dann acht Flaschen Bier und zwei Flaschen Wein gewesen sein.

Schon in den Tagen vor dem Brand war der Angeklagte auffällig geworden. Am 4. Mai soll er in eine Prügelei an einer Tankstelle verwickelt gewesen sein und dazu auch noch den Notruf missbraucht haben. Einen Tag später soll er mit zwei Promille im Blut zwei Personen bedroht haben. Am Folgetag hatte eine „Störung des öffentlichen Friedens“, die Einweisung in die Psychiatrie und nach der Entlassung die Brandstiftung in der Tiefgarage.