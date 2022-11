Viele Besucher in Erkrath : Lichterwald-Premiere war ein Volltreffer

Erkrath Rund 500 Besucher zählte das städtische Quartiersmanagement beim abendlichen Spaß in Sandheide.

(krue) Beim Lichterfest entlang des Fußwegs am Mahnerter Bach glänzten Lichterketten in den Bäumen, auf dem Boden unterstützt von Kerzen in Gläsern. Mehrere lokale Vereine und Institutionen hatten Stände und Zelte, ebenfalls festlich beleuchtet, entlang des Weges aufgestellt, der den Sandheider Markt mit der Immermannstraße verbindet. Im Angebot waren unter anderem Bastelaktionen für Kinder. Dazu gab es zum Beispiel Stockbrot, gegrillt in einer Feuerschale hinter dem Bauwagen des Naturschutzzentrums Bruchhausen, und Zuckerbrezeln, die der Verein „Du-Ich-Wir“ spendierte. Einen Schokobrunnen ließ Cornel Müller vom Restaurant „Das blaue Schaf“ sprudeln, Kinderpunsch oder Glühwein gab es beim „Freundeskreis für Flüchtlinge. Besucher bedauerten, dass die Stadtwerke die Straßenbeleuchtung während der Veranstaltungsdauer nicht ausschalten konnten, was für noch mehr Atmosphäre gesorgt hätte. Doch die Sicherheit der Besucher ging vor.