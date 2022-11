Bunte Aktion in Wülfrath : Sitzen – aber mit Respekt

Der Bürgerverein Düssel unterstützt die Respekt-Kampagne und ließ drei Bänke mit dem Kampagnen-Design verschönern. Foto: BV Düssel

Wülfrath In Düssel zieren drei Bänke am Aparther Teich das Design der Respekt-Kampagne vom Netzwerk Gewaltprävention. Die Aktion soll das Thema weiter in den Fokus rücken.

Die bunten Punkte auf dem weißen Hintergrund fallen sofort ins Auge, versprühen eine gewisse Fröhlichkeit. Doch das Muster hat einen ernsthaften Hintergrund: Es ist Teil des Kampagnen-Designs „Wülfrath zeigt Respekt“ des Netzwerkes Gewaltprävention. Es zeigt symbolisch, wie schön die bunte Unterschiedlichkeit sein kann und warum Respekt wichtig ist. Das Design gibt es jetzt nicht mehr nur auf Buttons, die das Netzwerk beim Aktionstag am Heumarkt im August verteilte, oder auf Plakaten, sondern nun auch auf drei Sitzbänken im Stadtteil Düssel.

Am Anfang stand die Idee anlässlich des Aktionstags für die Respekt-Jahreskampagne im August im Raum: Franca Calvano, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und gleichzeitig engagiert im Frauennetzwerk Wülfrath, und Peter Delvos, engagiertes und förderndes Mitglied im Bürgerverein Düssel kamen zusammen und überlegten: „Wie wäre es denn, wenn wir mit dem großartigen Motiv von ,Wülfrath zeigt Respekt‘ auch ein paar Ruhebänke in Düssel verschönern würden?“

Gesagt – getan. Malermeister Karsten Hamann aus Düssel hat nun die Sitzbänke bemalt. Zu sehen ist das tolle Ergebnis des „private-public-partnership“ auf drei Bänken am Aprather Teich. Sowohl die gestiftete Bank vom Fliesenfachbetrieb Axel Augustat, als auch die der Stadtverwaltung sowie des Bürgervereins Düssel ziert nun das Kampagnen-Design mit dem Wort Respekt und unterschiedlichen Ergänzungen wie „Respekt ...wer diese Bank sauber hält“ oder auch dem Jahreskampagnenmotto „Wülfrath zeigt Respekt – immer und überall“.