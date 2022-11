Gelbe Säcke bald Vergangenheit : So bekommen Mettmanner ihre gelben Tonnen

Mettmann Bei der Müllentsorgung steht für die Kreisstadt schon bald eine große Veränderung an: Adieu Plastiksäcke, Hallo gelbe Tonnen! Um diese auch rechtzeitig zu erhalten, muss früh bestellt werden.

Verpackungen, die nicht aus Papier und Glas sind, landen in Mettmann bislang im Gelben Sack. Das soll bald Geschichte sein: Auch für die Neandertalstadt rollt nun die gelbe Tonne an. Der neue Sammellogistiker RMG Rohstoffmanagement GmbH (RMG), der ab dem 1. Januar 2023 in Mettmann für die Verpackungsabfälle zuständig ist, teilt mit, dass die Auslieferung der Gelben Tonnen Ende November beginnen wird. Dies gilt zunächst nur für die 120-Liter- und 240-Liter-Behälter. Für weitere Bestellungen, die bis Mitte Dezember eingehen, werden die Behälter in der Zeit vom 27. bis 30. Dezember verteilt. Die Auslieferung der 1.100-Liter-Container, die bis Mitte Dezember bestellt werden, wird voraussichtlich vom 20. bis 23. Dezember erfolgen.