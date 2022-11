Mönchengladbacher Intensivtäter : 14-Jähriger aus Problembande nach Raub in Viersen in U-Haft

14-Jähriger aus Problembande nach Raub in Viersen in U-Haft

Mönchengladbach Der Junge soll zusammen mit einem Komplizen einem 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn dann beraubt haben. Danach drohte das Duo dem Geschädigten, ihn „abzustechen", falls er die Polizei rufe.

Die ersten Straftaten soll er schon als 13-Jähriger begangen haben. Da war der Junge aus der Mönchengladbacher Problembande noch nicht strafmündig. Jetzt ist er 14 Jahre alt und sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Vorgeworfen werden dem Jungen mehrere Raubdelikte, begangen in der Nachbarstadt Viersen .

Wie die Polizei in Viersen und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, war es am vergangenen Samstag gegen 16.30 Uhr im Bereich des Viersener Busbahnhofs zu einem Raubdelikt gekommen. Zwei Täter schlugen dem Opfer, einem 19-jährigen Viersener, mehrfach ins Gesicht und raubten anschließend Geld aus dessen Portemonnaie. Danach drohte das Duo dem Viersener, falls er die Polizei verständigen sollte, ihn „abstechen“ zu wollen. Beide Täter waren schnell identifiziert. Denn der 14-Jährige aus Mönchengladbach und der 15-Jährige aus Viersen waren bereits am 27. Oktober nach einem Raub in der Nachbarstadt vorläufig festgenommen worden.