Umzug in Mettmann : Familienzentrum ist jetzt in der Mittelstraße

Familienzentrum ist jetzt in der Mittelstraße

Umzug in Mettmann

Mettmann Das Team der Caritas feierte jetzt in seinen neuen Räumen Einweihung. Hier gibt es nun alle Hilfen unter einem Dach.

(hba) Nach dem Umzug in neue Räume an der Mittelstraße 13 bieten die Caritas-Familiendienste nun passgenaue Hilfen unter einem Dach und aus einer Hand an. „Manche Dienste wie die Familienpflege gibt es schon lange, andere wie die Jugendberufshilfe sind vor kurzem erst neu dazu gekommen“, erklärte Klaus Faulhaber-Birghan, Bereichsleiter Jugend und Familie, jetzt bei der Eröffnung. „Die Vernetzung von Angeboten und lösungsorientierte Arbeit spielen dabei eine immer wichtigere Rolle.“