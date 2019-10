Streit in Mettmann : Mann schlägt Hundehalter krankenhausreif

Streit in Mettmann

Mettmann Am Montagabend (30. September) hat ein bislang unbekannter Hundehalter nach einem Streit beim Gassigehen einen 52-jährigen Mettmanner geschlagen, der ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war. Der Mettmanner musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 19 Uhr war der Mettmanner gemeinsam mit seiner Tochter sowie seinem Hund über die Teichstraße in Richtung Außenbürgerschaft spazieren, als ihm ein Mann mit einer französischen Bulldogge entgegen kam. Plötzlich bellten sich die beiden Tiere an und gingen aufeinander los. Als der Mettmanner die beiden Hunde voneinander trennen wollte, schlug ihn der andere Hundehalter unvermittelt gegen seinen Hinterkopf. Daraufhin fiel der 52-Jährige zu Boden, wobei er leicht verletzt wurde. Unterdessen nahm der Angreifer seinen Hund auf den Arm und rannte in Richtung Wohngebiet Teichstraße davon.