Einrichtungen in Mettmann und Haan : Wohngruppen der Awo feiern Geburtstag mit Spiel und Spaß

Mettmann Seit zehn Jahren unterhält die Arbeiterwohlfahrt das Ambulant Betreute Wohnen – und hat so vielen Behinderten und ihren Familien schon geholfen.

Doppelten Geburtstag feierten jetzt die Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt (Awo): zehn Jahre Ambulant Betreutes Wohnen und fünf Jahre Wohngemeinschaft in Haan, beides für Menschen mit geistiger Behinderung. Es war ein liebevoll ausgerichtetes Fest mit allem, was man sich wünschen kann. Es gab Spiele, eine Tombola, ein Glücksrad, eine Foto-Box, in der Erinnerungsfotos geschossen werden konnten, Kicker, Tischtennis, Fische angeln, und natürlich gab es auch Speisen und Getränke. Ob Kaffee und Kuchen, Gegrilltes mit Salaten, – die Gäste hatten reichlich Auswahl. Das Fest bot zugleich eine Möglichkeit für Behinderte, sich kennenzulernen, auszutauschen und menschliches Miteinander in gemütlicher Umgebung zu pflegen.

Markus Vahle, diplomierter Sozialpädagoge, hat vor zehn Jahren den Bereich der Jugendhilfe weiter gedacht und diese Einrichtung des betreuten Wohnens im Kreis Mettmann auf den Weg gebracht. Zunächst einmal für die jüngeren Leute, so um die 30, die nicht mehr den fest strukturierten Tagesablauf eines Elternhauses oder Heimes akzeptieren müssen, sondern selbstbestimmt in einer Wohnung leben können, mit Hilfe ambulanter Hilfsdienste.

Dass solche Hilfen auch übergreifend agieren, ist fast selbstverständlich. So kann Manfred, Epileptiker, geschieden, die Unterstützung des „Café InTakt“ aus Velbert erfahren, während seine ehemalige Frau mit den zwei Jungen Uwe und Heiko von der Awo unterstützt werden. Und auch der Familie aus Nigeria, die mit ihren drei Kindern eigentlich außerhalb der Kreisgrenzen in Wuppertal wohnt, wird geholfen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich in das betreute Wohnen einzubringen: Es gibt Wohnungen auf dem freien Markt, die angemietet werden, so in verschiedenen Städten des Kreises, oder wie in Haan eine Wohngemeinschaft, die momentan sogar noch einen freien Platz anbietet. Die Zimmer sind, wie Sonja Schweizer erklärte, zwischen 21 und 32 Quadratemtern groß, es gibt eine Gemeinschaftsküche und ein gemütliches Wohnzimmer. Auskunft erteilt Marc Fischer unter Telefon 01520 1659142 oder per E-Mail unter marc.fischer@awo-kreis-mettmann.de.