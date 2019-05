An(ge)dacht : Von guten Hirten vor der Wahl

Mettmann Ein Bekannter erzählte einmal von einer Reise nach Anatolien. Dort sah er eine Schafherde an einem See. Drei Männer standen bei den Schafen und schienen sich engagiert zu unterhalten. Ihm fiel die Rede vom guten Hirten aus dem Johannesevangelium ein.

Er hielt an, um zu sehen, was dort passierte. Er sah, wie sich einer der Männer ein Stück von der Herde entfernte und hörte plötzlich eine Art Jodler. Sofort verließ ein Teil der Schafe den See und folgte dem Hirten. Der zweite stieß dann einen ähnlichen Laut aus und ein weiterer Teil der Schafe folgte nun diesem Hirten. Wenig später ließ auch der Dritte seine Stimme hören, ihm folgte nun der Rest der Schafe. Für die Schafe kam es auf die Stimme an. Sie kannten die Stimme ihres Herren. Sie wissen, dass sie sich auf ihren Hirten verlassen können.