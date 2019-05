Fußball : ASV steckt im Niemandsland fest

Samet Akarsu (am Ball) will im Mettmanner Team neu angreifen. Foto: Blazy, Achim (abz)

METTMANN Die Mettmanner Fußballer wollen im Saisonendspurt noch einige Plätze in der Bezirksliga gutmachen. Kapitän Bünyamin Dogan verlässt den Klub. Mit Feyzullah Demirkol steht ein weiterer Neuzugang fest.

Nach zuletzt nicht überzeugenden Vorstellungen sind die Fußballer des ASV Mettmann in der Bezirksliga auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht und liegen damit hinter der von den Verantwortlichen vorgegebenen Zielmarke. „Die Mannschaft kann sicherlich deutlich mehr, als es der Tabellenrang aussagt. Ich hoffe, dass wir in den restlichen vier Spielen noch einige Tabellenplätze gutmachen“, sagt Mutlu Yalavac. Der Sportliche Leiter macht keinen Hehl daraus, dass er mit den zuletzt gezeigten Leistungen seines Teams nicht einverstanden ist. „Das habe ich den Jungs auch bei einer Besprechung am Dienstagabend klipp und klar gesagt“, betont der ehrgeizige Yalavac und berichtet: „Wir erzielten in der Diskussion Einvernehmen, dass in den letzten vier Begegnungen noch einmal alles gegeben und weitere Punkte geholt werden sollen. Wir wollen mit einem guten Gefühl die Saison nach dem Abstieg aus der Landesliga beenden und uns danach gezielt auf die kommende Spielzeit vorbereiten, die hoffentlich erfolgreich wird.“