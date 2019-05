Mettmann : Wirtschaftsförderer tritt im Juli an

Mettmann Bürgermeister Thomas Dinkelmann stellt Stephan Reichstein als seinen neuen Mitarbeiter für die Stabsstelle vor.

Rathaus an der Neanderstraße, Donnerstag, 12.30 Uhr: Bürgermeister Thomas Dinkelmann will den neuen Wirtschaftsförderer der Stadt Mettmann präsentieren. Und nur kurz zuvor stellt der ehemalige Wirtschaftsförderer Wolfgang Karp sein Auto neben dem Verwaltungsgebäude ab. Entspannt, locker, im Freizeit-Dress. Will er so zum Pressegespräch? „Nein“, sagt er lachend und zugleich überrascht von diesem zeitgleichen Zusammenfallen beider Ereignisse: Er habe Besorgungen zu machen. Und wie geht es ihm? „Sehr gut“, antwortet der Ruheständler. „Bis dahin habe ich immer geglaubt, es sei ein Vorurteil, dass Rentner keine Zeit haben. Jetzt weiß ich: Es stimmt“, sagt er und eilt nach einem freundlichen Händedruck davon.

Stephan Reichstein ist in Hilden aufgewachsen. Er war Wirtschaftsförderer in Rommerskirchen, wo er unter anderem für Einzelhandelsansiedlungen zuständig war. Nach einem Master-Studiengang für Standort- und Regionalmanagement wechselte er nach Esslingen. Zuletzt arbeitete er für das Kolping-Bildungswerk Württemberg.

Der 53-Jährige nimmt seine Arbeit am 1. Juli auf und will dazu von seinem bisherigen Wohnort in Schwaben in die Kreisstadt ziehen. Das Weihnachtsfest, so lautet sein Ziel, wollen er und seine Frau bereits im neuen Heim feiern. „Wir erfüllen uns familiär einen großen Wunsch, dass wir wieder im Rheinland leben“, sagt Reichstein.