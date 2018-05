Mettmann: Ein Koffer für das ganze Leben

Mettmann Ihre Mitmach-Aktion soll Kindern Materialien mit hoher immaterieller Symbolkraft entgegenbringen.

"Diese Koffer sind Symbole für das Leben", leitet Irina Wistoff ein und zeigt im Johanneshaus kleine Gepäckstücke, die es gleich zu befüllen gilt. Zu den Gästen zählen Ute Stöcker, stellvertretende Bürgermeisterin von Mettmann, Sozialdezernentin Ute Piegeler, Pfarrer Herbert Ullmann mit Kirchenvorstandsmitglied Dirk Wermelskirchen sowie Caritas-Bereichsleiter Klaus Faulhaber-Birghan. "Sie alle kennen Kinder, die Ihnen persönlich am Herzen liegen", führt Irina Wistoff weiter aus: "Das kann ihr eigener Nachwuchs sein oder derjenige von Freunden, den sie ins Herz geschlossen haben". Oder alle Kinder aus Mettmann, so Wistoff weiter, das können die Ehrengäste so breit oder so eng fassen, wie es ihnen beliebt. Wistoff ist Museumspädagogin.

Am 4. und 5. Juni jeweils zwischen 14.30-16.30 Uhr in der Caritas-Kindertagesstätte Goldberg; vom 6. bis 8. Juni zwischen 14.30-16.30 Uhr in der Kita St. Lambertus ; am 11. und 12. Juni in der Kita Heilige Familie; vom 13. bis 15. Juni im Kath. Kindergarten St. Thomas Morus.

Neben ihnen stehen außerdem Bücher, Spielzeuge, Figuren oder Steine. Aber auch eine Chilischote: "Was könne dieses scharfe Gewürz bedeuten?", möchte Wistoff von den Anwesenden wissen. Es könne für ordentliche Schärfe im Leben sorgen, scherzt sie. Denn das Besondere hinter der Aktion: Bevor sie in die Koffer kommen, müssen die Gegenstände von den Erwachsenen eigens mit Bedeutungen versehen werden. "Was möchte ich dem Kind mit auf den Weg durch sein Leben mitgeben?", fasst Wistoff den Gedanken der Mitmach-Aktion zusammen. Jeder der Gäste greift sich einen kleinen Koffer. Klaus Faulhaber-Birghan nimmt sich sehr viel Zeit für Inhalt und Packliste. Die Packliste ist eine handgeschriebene Notiz für die Kinder, in der die Symbolik der Gegenstände gedeutet wird. Folgende Dinge hat der Caritas-Bereichsleiter ausgewählt: Eine Flasche mit Seifenblasenflüssigkeit ("für das Magische im Leben"), eine Brille ("für einen analytischen Blick"), ein Herz ("als universales Prinzip"), ein Boot ("für leidenschaftliche Hobbys - ich bin selber Segler"), einen Schlüssel ("für Zugang zu sich und anderen Menschen"), ein Überraschungsei ("jeder neue Tag birgt eine neue Chance") und einen Delfin ("für die Schönheit der Natur"). Ihm gegenüber sitzt Pfarrer Herbert Ullmann und er meint, das Leben verdeutliche sich an vielfältigen Symbolen: "Es sind nicht nur die augenscheinlichen Dinge, die zählen". Die Aktion "Ein Koffer für das Leben" bezeichnet er als eine "wunderbare, kreative Sache". Besonders Kinder drücken sich weniger argumentativ oder rational aus. Der Geistliche fasst zusammen: "In solchen Symbolen erstrahlt das Wesen eines Kindes unmissverständlich". Ist ein Koffer fertig gepackt und die Packliste komplett, werden diese von Irina Wistoff fotografiert. Die Mitmach-Aktion wird demnächst in vier Mettmanner Kitas fortgeführt und bieten Erwachsenen dort die Chance, ein Kind mit Symbolkraft zu beglücken. Die Fotos werden den Kindern mit auf den Weg gegeben. Zusätzlich werden diese Bilder zwischen dem 24. und 29. Juni in St. Lambertus ausgestellt.