Vorstellungen bis zum 22. Mai : Circus Carissima startet Freitag in Hochdahl

Der Circus Carissima gastiert vom 20. bis zum 22. Mai auf dem Festplatz am Bürgerhaus, Sedentaler Straße.

Vorstellungen werden am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 14 und um 16.30 Uhr und am Sonntag um 11 und um 15 Uhr gegeben. Eine Vorstellung dauert etwa 90 Minuten.

Tickets gibt es an der Tageskasse für Kinder für 12 Euro, Erwachsene zahlen 14 Euro.