Grundschüler in der Manege in Born : Applaus des begeisterten Publikums ließ das Zelt beben

Grundschüler in der Manege in Born

Jungen und Mädchen der katholischen Grundschule Born-Lüttelbracht zeigten ihr Können im Zirkuszelt. Foto: off

Brüggen Eine Woche lang übten die Mädchen und Jungen der katholischen Grundschule Born-Lüttelbracht für ihre Auftritte unter der Zirkus-Kuppel.

Vor zwei Jahren gab es an der katholischen Grundschule Born-Lüttelbracht schon einmal ein Zirkus-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Dobbelino. Das war so erfolgreich, dass jetzt eine Wiederholung stattfand.