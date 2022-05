Zirkusprojekt in Brüggen : Grundschüler werden Stars in der Manege

Kinder der Kreuzherrenschule in Brüggen bereiten sich auf zwei Aufführungen im Zirkuszelt vor. Foto: Mankowski

Brüggen Seit Montag proben die 200 Schüler der Kreuzherrenschule in Brüggen für mehrere Zirkusaufführungen. Das Zelt ist schon aufgebaut. Karten gibt es für sechs Euro.

Die 200 Mädchen und Jungen der Brüggener Kreuzherrenschule haben eine ungewöhnliche Woche hinter sich – und noch außergewöhnliche Erlebnisse vor sich. Seit Montag steht für den Nachwuchs an der Gemeinschaftsgrundschule etwas anderes als Deutsch und Mathematik auf dem Stundenplan: Beim aktuellen Projekt, das Familie Lagrin vom Zirkus Regenbogen betreut, verwandeln sich die Kinder in Clowns, Akrobaten und Feuerkünstler. „Am Anfang waren viele Kinder unsicher, ob sie den neuen Herausforderungen gewachsen sind“, schildert Lehrerin Julia Naus. Aber nach und nach seien alle Grundschüler selbstsicherer geworden und würden sich nun viel mehr zutrauen, als sie im Vorfeld von sich gedacht hätten. Die Zirkusfamilie habe den Nachwuchs routiniert angeleitet, so dass alle über sich hinausgewachsen seien.

Die Feuerwehr Brüggen hat für das Training und die Vorführungen bereits am Samstag am Bolzplatz ein großes, rotes Zirkuszelt errichtet. Beim Aufbau halfen nicht nur Eltern der Grundschüler, sondern auch der stellvertretende Schulleiter Philipp Allinger. Neben der echten Manege wird auch die Burggemeindehalle genutzt. Außerdem arbeiten die Kinder mit ihren Lehrern in Projektgruppen zum Thema Zirkus.

Bereits 2021 sollte die Zirkus-Projektwoche stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nur mit Hilfe des Fördervereins und einer Förderung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ konnten die Kosten von 10.000 Euro gestemmt werden.

Info Am Donnerstag zwischen 10 und 13.30 Uhr können in der Schule noch Karten (sechs Euro) gekauft werden. Aufführungen finden statt am Donnerstag, 12. Mai, und Freitag, 13. Mai, jeweils um 15 Uhr und um 18 Uhr.

(busch-)