Fitness-Studio wird am Sonntag eröffnet : Fit in Strümp

Die Trainer Marie, Franz und Tom (hinten v.l.) und die Geschäftsführer André Frech (l.) und Oliver Sarnow (r.) mit Clubmanager Jörg Krauß. Fotos: ena. Foto: ena

Das neue Kineto-Studio an der Berta-Benz-Straße bietet seinen Mitgliedern ganzheitliches Training und individuelle Betreuung. Neben modernen Geräten gibt es einen Wellnessbereich. Eröffnung ist am Sonntag.

Handtücher und Trinkflaschen liegen noch verpackt im Karton, im Eingangsbereich wird gebohrt und geschraubt, letzte Geräte werden an ihre Position geschoben, auf der Dachterrasse werden Blumen gepflanzt. Immer wieder klingelt das Telefon oder fragt ein Handwerker nach Anweisungen. Jörg Krauß bleibt entspannt. Der Kineto-Clubmanager ist überzeugt: „Zur Eröffnungsfeier am Samstagabend ist alles fertig.“ Dann sind exklusiv Gründungsmitglieder und Partner zur ersten Studiobesichtigung eingeladen. Am Tag danach können alle kommen, die sich den neuen Fitnessclub auf rund 1200 Quadratmeter an der Berta-Benz-Straße in Strümp anschauen und vielleicht dort trainieren möchten.

Industrie-Look: Die Wände in den Trainingshallen sind aus Beton. Foto: ena

„Es ist so schön geworden, dass es mir abends manchmal schwerfällt, den Club zu verlassen“, schwärmt der sportliche Leiter von den Räumen im hellen Industrie-Look. „Aber zum Glück wohne ich gleich um die Ecke.“ Nach Stationen als Chef eines Gesundheitszentrums sowie als Dozent und Athletiktrainer bei den Fußballvereinen KSC und MSV Duisburg ist der Sportwissenschaftler aus Süddeutschland in Meerbusch angekommen. „Hier fühle ich mich wohl, und so ein Studio wie Kineto hat hier bislang gefehlt.“

Der Hirsch lässt grüßen im gemütlichen Ruheraum, aber auch in der Sauna. Vom Wellnessbereich aus gelangt man direkt auf die Dachterrasse. Foto: ena

INFO Sonderkonditionen zur Eröffnung Kontakt Kineto Fitness & Gesundheit, Berta-Benz-Straße 2a, www.kineto.club Geöffnet Mo.-Fr., 8-22 Uhr, Sa., So., Feiertage, 9-18 Uhr Preise 79,90 Euro pro Monat (12 Monate Laufzeit, 24 Monate Laufzeit: 69,90 Euro) plus Startpaket inkl. Körperanalyse einmalig 149 Euro, Sonderaktion zur Eröffnung am Sonntag: Startpaket 49 statt 149 Euro plus Monatsgebühr 69,90 statt 79,90 Euro (12 Monate Laufzeit). Die Preise enthalten sämtliche Trainingsbereiche, die Teilnahme an Kursen und die Nutzung des Wellnessbereichs.

Denn Kineto sei mehr als ein Fitnessstudio: „Wir sind keine Muckibude. Wir bieten ein innovatives, ganzheitliches und effektives Training auf höchstem Niveau. Wir nehmen uns Zeit für die Mitglieder und legen größten Wert auf deren Gesundheit und Wohlbefinden.“

Die Geräte lassen sich einfach am Bildschirm bedienen. Foto: ena

Jeder Trainingsplan wird individuell in einem 90-minütigen Starter-Check erstellt und alle drei Monate angepasst. „Dabei nutzen wir eine neuartige Körperanalyse-Technik und berücksichtigen auch die Lebensumstände der Kunden“, erklärt Krauß. „Ist jemand beispielsweise beruflich stark eingespannt und hat nur wenig Zeit fürs Training? Möchte ein Kunde regelmäßig kommen oder lieber spontan? All diese Dinge fließen in die Planung ein.“

Was der Clubmanager außerdem hervorhebt: „Bei uns kümmern sich ausschließlich qualifizierte Trainer um die Kunden.“ Aktuell sind das vier Physiotherapeuten, ein Sportwissenschaftler und drei junge Assistenztrainer, die parallel zu ihrer Ausbildung bei Kineto ein Studium absolvieren. Hinzu kommt das Personal im Service und im Wellnessbereich.

Apropos Wellnessbereich: Zu dem gehören zwei moderne Saunen samt Ruhebereich und eine große Dachterrasse. „Vielleicht biete ich demnächst um 7 Uhr auf der Terrasse Frühgymnastik an“, erzählt Krauß. „Denn der Blick über die Pferdekoppeln ist einfach fantastisch.“ Auch die anderen Räume können sich sehen lassen: zwei große Trainingshallen mit verschiedenen Bereichen, ein rund hundert Quadratmeter großer Kursraum für Yoga, Pilates und andere Work­out-Angebote, drei Kabinen für Physiotherapie, moderne Duschen und Umkleiden und eine gemütliche Lounge. „Unsere Geräte sind die modernsten, die es auf dem Markt gibt“, betont Krauß. Über ein Armband, das die Kunden bekommen, werden alle relevanten Daten digital übertragen, so dass die Geräte sich automatisch einstellen. „Die Bedienung über den Bildschirm ist transparent und sehr simpel.“ Und wer sich aufs Laufband stellt, kann dabei sogar virtuell durch die Straßen von Paris oder am Strand von Kalifornien joggen.

„Wir wollen ein Studio für alle Leistungs- und Altersklassen sein“, betont Krauß. „Vom Leistungssportler bis zum Rentner findet hier jeder ein passendes Trainingsprogramm.“ Besonders stolz ist der 41-Jährige darauf, dass unter den bislang rund 160 Gründungsmitgliedern fünf über-80-Jährige sind, der älteste Sportler ist 89 Jahre alt. „Einige Meerbuscher hat unser Konzept so überzeugt, dass sie sich bereits im Juli angemeldet haben.“

Hinter dem Kineto Fitnessclub steht übrigens die Kineto Curati GmbH mit den vier Geschäftsführern Oliver Sarnow und André Frech aus Köln, die dort ebenfalls ein Studio betreiben, sowie Peer Schopp, der in Osterath die Firma Micon führt, und dessen Sohn Daniel.