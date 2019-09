Doppel-Konverter in Osterath : Heiße Diskussionen um den Konverter

So soll es später rund um den Konverter aussehen. Amprion plant, eine Menge Bäume und Sträucher zu pflanzen. Foto: RP/ERM GmbH

In dieser Woche gehen die offiziellen, aber auch inoffiziellen Gespräche über den geplanten Konverter auf dem Osterather Grundstück weiter. Zum einen steht der Punkt auf der Tagesordnung des Rates am Donnerstag, am Tag zuvor lädt die Initiative zu einer Info-Veranstaltung.

Um 19 Uhr beginnt am Mittwoch die Veranstaltung, zu der Kirsten Danes und ihre Mitstreiter von der Initiative gegen den Doppel-Konverter in die Realschule nach Osterath einladen. Kurzfristig stand dieses Treffen auf der Kippe: Amprion wollte erst nicht teilnehmen. Grund: Man wolle keine „Konfrontationsveranstaltungen” mehr, lade aber innerhalb der nächsten Wochen selber zu Bürgerinfo-Veranstaltungen ein. Das wollten die Gegner nicht akzeptieren und fragten so lange nach, bis Amprion nun doch am Mittwoch einen Vertreter schickt.

Diese Zeichnung liegt den Ratsunterlagen bei. Sie macht klar, dass der Konverter 260x370 Meter groß sein wird und dass die Abstände zur Wohnbebauung unterschiedlich sind – mal 963 Meter, mal 862 Meter, mal 580 Meter. Foto: RP/Stadt Meerbusch/Amprion

Er muss sich vermutlich auf eine hitzige Diskussion und viel Gegenwind einstellen. Denn seitdem Amprion entschieden hat, dass der Konverter nun doch auf Osterather Grund und Boden gebaut werden soll, formieren sich die Gegner massiv. Nicht nur wegen der örtlichen Entscheidung, sondern auch wegen des neu gewählten Verfahrens.

Kirsten Danes lädt zu Mittwoch zur Info-Veranstaltung. Foto: anke kronemeyer

Denn zunächst sollte die Entscheidung inklusive einer Öffentlichkeitsbeteiligung laufen, jetzt hat Amprion – nach eigenen Angaben aus Zeitgründen – das „vereinfachte Verfahren” gewählt und den Antrag beim Rhein-Kreis Neuss gestellt. Das würde theoretisch implizieren, dass gar keine Öffentlichkeitsbeteiligung mehr nötig sei.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke muss entscheiden. Foto: RP/Stefan Büntig/RKN

Darüber mokieren sich die Konverter-Gegner, darauf geht aber auch Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage ein. Sie hat für die Ratssitzung am Donnerstag (17 Uhr, Meerbusch-Gymnasium Strümp) noch einmal auf fünf eng beschriebenen Seiten unter dem schlichten Stichwort „Nördlicher Konverter” alles zusammengefasst, was die Stadt seit sieben Jahren zu diesem Thema bewegt. Damit will sie zum einen klarmachen, dass die Stadt – trotz zahlreicher anders lautender Behauptungen aus der Politik – sich sehr stark in Sachen Konverter positioniert habe. „Es gibt kein anderes Thema, das uns so intensiv beschäftigt hat und bei dem wir so stark gekämpft haben”, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben nie die Hände in den Schoß gelegt, wie es einige Politiker so populistisch behaupten.“

Angelika Mielke-Westerlage spricht vor dem Rat. Foto: RP/Sperlinger/Stadt Meerbusch

Sie beschreibt zum anderen aber auch die rechtlichen Hintergründe des Verfahrens und erklärt, welche Rolle die Stadt jetzt habe. So sei sie plötzlich durch dieses vereinfachte Verfahren in die Position der Bauaufsichtsbehörde geraten, die als „Belegenheitskommune” am Planverfahren beteiligt sei. Die Verwaltungschefin zeigt in ihrer Rats-Vorlage aber auch auf, was sie und ihre Juristen jetzt planen: nämlich Klage einreichen beim Verwaltungsgericht. Obwohl: „Unsere erste Verfassungsbeschwerde von Juli 2013 ist immer noch ohne Antwort und Entscheidung.”

Die Liste mit Punkten der Stadt im Kampf gegen den Konverter ist lang. „Ich habe auch bewusst nicht immer alles öffentlich gemacht”, erklärt Mielke-Westerlage im Gespräch. So seien mehrere Gespräche mit der Stadt Kaarst geführt worden, mit dem Ziel, dass der dortige Ratsbeschluss gegen den Konverter aufgehoben werde. Das habe nicht funktioniert, sei aber nie kommuniziert worden. Hintergrund: Es gab immer auch die Möglichkeit einer gemischten Fläche auf dem Grund beider Städte. Auch das war eine Option, dafür hätte Kaarst seinen Ratsbeschluss selber kippen müssen. Außerdem seien von Meerbusch aus mehrere Rats-Resolutionen, zahlreiche Schreiben an Landes- und Bezirksregierung, aber auch nach Berlin gegangen. Die Bitte an den Bundes-Wirtschaftsminister, den Bau des Konverters zu verhindern, mündete in einige Gespräche mit dessen Staatssekretär – unter anderem auch mit der Stadt Kaarst. Die Bürgermeisterin hätte es gut gefunden, wenn irgendwann mal in den letzten Monaten oder Jahren ein Runder Tisch zusammen gekommen wäre, damit alle Beteiligten offen über alles reden können.