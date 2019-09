Serie Meerbusch entdecken : In Bösinghoven die Ruhe genießen

In Bösinghoven die Ruhe genießen

Hubert Kräling ist in „seinem“ Dorf am liebsten zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Foto: Anne Orthen (ort)

Hubert Kräling ist Vorsitzender des Bürgervereins. Obwohl es in dem Dorf eher gemächlich zugeht, gibt es dort ein reges gemeinschaftliches Leben, erzählt er. Beim Spaziergang zeigt der 74-Jährige besondere Orte und Wege.

Hubert Kräling liebt die Ruhe in „seinem“ Dorf. Bösinghoven liegt abseits des Durchgangsverkehrs inmitten von Feldern und hat viele grüne Wege. Der Vorsitzende des Bürgervereins genießt die Landschaft zu Fuß und auf dem Fahrrad. „Seit ich an der Radnacht teilgenommen habe, fahre ich viel mehr mit dem Rad. Früher habe ich immer das Auto genommen“, gesteht er.

Treffpunkt für den Spaziergang ist das Pfarrheim St. Pankratius. Die Pfarre ist ein weiterer Ort, an dem sich der ehemalige Kriminalbeamte engagiert. Er bedauert, dass der kirchliche Ort durch den Bau von acht Neubauten nebenan räumlich verloren hat, sieht aber auch den Zugewinn, dass das Pfarrzentrum nun in seinem Bestand gesichert ist. „Die Häuser sind nach neuestem energetischen Standard gebaut worden. Die Heizzentrale befindet sich im Pfarrheim“, sagt er.

Ortsgeschichte Zu Bösinghoven gehört der Ortsteil Ossum mit seiner Kapelle, Schloss Pesch und Haus Gripswald sowie der Herrenbusch. Auch der Weilerhof von 1766 und Haus Radong von 1859 liegen auf dem Gebiet des Dorfes. In Haus Gripswald wohnt die Familie von Heeremann, verschwägert mit der Familie von und zu Guttenberg. Johannes Freiherr Heeremann war viele Jahre Vorsitzender des Malteser Hilfsdienstes.

Den parallelen Fußweg zum sanierten Spielplatz nutzen nicht nur die Kinder, sondern auch viele Spaziergänger mit Hunden. „Davon gibt es hier reichlich“, so Kräling. Einkaufsmöglichkeiten dagegen nicht mehr. Der Bäcker zu, der Hofladen geschlossen, der Supermarkt schon lange weg. Dagegen: zwei Friseure und die Volksbank, immerhin. „Der Lebensrhythmus hat sich gewandelt. Früher waren die Frauen zu Hause, heute sind sie berufstätig, und die Einkäufe werden unterwegs erledigt“, erklärt Kräling.

Eine Heimat in Bösinghoven gefunden : Im und für das Dorf leben

Autos fahren vorbei, das Müllauto leert die Tonnen, und der Briefträger ist mit dem Fahrrad unterwegs. Im Zentrum des Dorfes klafft eine Lücke. Auch der Bösinger Hof, als Ausflugslokal lange ein beliebtes Ziel, ist verschwunden. Andere Kneipen gibt es nicht mehr. Der neue Inhaber von Büker Bongards bietet immerhin die Möglichkeit, am Wochenende und zu privaten Festen sowie zu Begräbnissen zusammen zu kommen.

„Ich lebe gerne hier, weil ich viele Kontakte habe“, verrät Kräling sein Geheimnis. Denn auch wenn das Dorf auf den ersten Blick sehr ruhig wirkt, gibt es dort gemeinschaftliches Leben. Sehr schön anzusehen ist der Platz vor der Alten Schule, auf dem Schulkinder aus Bronze auf dem Mäuerchen sitzen oder daneben ins Wasser gucken. Weihnachtsmarkt und Sommerfeste werden dort veranstaltet. Bei der Feuerwache gibt es beim Saubertag eine heiße Suppe, und in dem ehemaligen Schulgebäude bietet der TSV viele Sportkurse an. Auch die Schützen bringen Leben.

„Die Schule wurde 1936 gebaut und ungefähr bis 1967 genutzt. Seitdem gehen die Bösinghovener Kinder in die Martinusschule nach Strümp“, erzählt Kräling. Er zeigt auf ein Gebäude schräg gegenüber: „Das ist die erste Schule von Bösinghoven. Nach 1936 war hier eine Gaststätte drin, bis die Besitzer den Bösinger Hof übernahmen.“

Die Bösinghovener Straße birgt neben vielen Ein- und Mehrfamilienhäusern in verschiedenen Baustilen ein Geheimnis: das älteste Haus des Dorfes. Ganz versteckt liegt das kleine Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert neben den vielen Neubauten. „Früher gab es hier nur einige Höfe. Alles andere ist nach dem Krieg entstanden“, sagt der 74-Jährige. Zum Beispiel auch die Siedlung Im Rott, die ab 1955 für die Flüchtlinge aus dem Osten gebaut wurde. Sie liegt etwas abseits, denn dazwischen befindet sich eine Altstromrinne des Rheins. Dort kann man herrlich spazieren gehen. Ein Bächlein gluckert, die Bäume wiegen sich im Wind. Am Rande der Siedlung liegt eine Ausgleichsfläche für den Ausbau der A57. „Hier soll eine Streuobstwiese entstehen“, erklärt Kräling. „Kürzlich haben wir schon zwei Bäume der ‚Lotumer Sure‘ gepflanzt.“ Noch ein ganzes Stück weiter, fast an den Baggerlöchern („Bö-See“), gibt es dann doch noch eine Möglichkeit einzukaufen: der Seibthof. „Neben frischem Obst und Gemüse kann man auch Wurst, Käse und Brot bekommen“, erzählt Kräling. Der Bürgerverein kaufe dort gerne als Geburtstagsgeschenk für Senioren Obstkörbchen ein.