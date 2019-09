Meerbuscher Firmen im Porträt : Kreativfilm rückt Firmen ins rechte Licht

Am liebsten tüftelt das Team von „Kreativfilm“ gemeinsam für jeden Kunden das passende Konzept aus: Carsten Rusch, Azubi Alex Worreschk und Ammar Awan (v.l.). Foto: Anne Orthen (ort)

In der Alten Seilerei in Osterath hat sich das Unternehmen als multimediale Ideenschmiede für individuelle Firmenwerbung etabliert. Der Gründer Carsten Rusch war früher Kameramann beim Fernsehen.

Von Regina Goldlücke

Etliche Jahre war ein schnuckeliges Häuschen in Büderich die Heimstatt von Kreativfilm. Bis die Keimzelle für visuelle Werbe-Ideen aus allen Nähten platzte. Im April 2019 zog Carsten Rusch mit seinem Team in die Alte Seilerei nach Osterath um. In dem luftigen Büro gibt es viel Freiraum für die Entwicklung, Planung und Umsetzung der Aufträge, die der Werbefilmer aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland erhält – überwiegend von Firmen.

Mit origineller Optik und knackigen Texten lässt sich das Spektrum eines Unternehmens anschaulich darstellen und sein Image günstig aufpolieren. Was immer auch eine Sache des Vertrauens in den Partner ist. Offenbar besitzt Carsten Rusch das richtige Gespür dafür. Und auch den richtigen Blick, für den man Begabung und Erfahrung braucht.

Das Wesentliche durch eine Linse zu erfassen, hat er als Kameramann beim Fernsehen gründlich gelernt. „Filme zu drehen, machte mir viel Spaß“, erzählt er. „Aber ich durfte eben nur ausführen, was andere vorgaben. Der Wunsch, in der Selbstständigkeit für ein Gesamtprodukt verantwortlich zu sein, wurde mit der Zeit immer größer.“

2010 gründete Rusch „Kreativfilm“ und ist seitdem sein eigener Herr. „Es gibt nur wenige Berufe, in denen man so vielseitig arbeiten kann“, glaubt Carsten Rusch und blickt zufrieden auf die Anfänge zurück. Sein erster Kunde war die Igedo mit der Modemesse CPD, was weitere Aufträge bei Düsseldorfer Messen wie „boot“ und Drupa nach sich zog. „Wenn man nicht gerade introvertiert ist und in bestimmten Kreisen vorgestellt wird, ergeben sich schnell neue Kontakte“, sagt er. „Jetzt ist es fast umgekehrt, da muss ich mich manchmal schon fragen: Wie kriege ich das alles hin?“ Aber schließlich gibt es ja das stabile Netzwerk aus Kreativen, die er bei größeren Projekten einbindet – Regisseure, Maskenbildner, Profis für Licht und Ton. „Wir sind wie eine Familie. Die kommen her, kriegen ihren Kaffee und legen los“, erzählt Carsten Rusch.

Die beiden wichtigsten Mitarbeiter sitzen täglich bei ihm im Büro. Seine „rechte Hand“ ist Ammar Awan. Der versierte Mediengestalter strukturiert die Aufträge und sorgt für deren reibungslosen Ablauf. Außerdem ist er Ansprechpartner für Alexander Worreschk, der bei Kreativfilm seit August eine dreijährige Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton macht. „Einen Azubi hatten wir schon einmal, aber das war eine privat finanzierte Sache“, berichtet Carsten Rusch, der selber gelernter Kaufmann ist. „Dass die IHK dann auf mich zukam und mich offiziell als Ausbilder einstufte, erfüllt mich mit Freude und Stolz. Wieder ein Schritt weiter.“ Nach kurzer Probearbeit habe er sofort gesehen, wie talentiert Alexander sei, „auch sein Engagement hat mich beeindruckt“.

Am liebsten werkeln sie zu dritt und tüfteln für jeden Kunden das passende Konzept aus. „Das kann ein Dachdecker sein, der beim Recruiting nach neuen Wegen sucht“, beschreibt er. „Oder ein Großunternehmen wie die Dekra Arbeitsgruppe, die im Medienhafen ein Jobcenter betreibt. Oder eine Rockband, die sich in einem spektakulären Video präsentieren will.“ So oder so sind viele Emotionen im Spiel. „Man braucht ein gutes Bauchgefühl für Stimmungen“, bestätigt Carsten Rusch. Die großzügigen Räumlichkeiten in der Alten Seilerei erlaubten es ihm, ein neues Feld als Regisseur zu erschließen. Persönlichkeiten wie etwa Zahnärzte oder Steuerberater, die auf ihrer Homepage einen bestimmten Kundenkreis ansprechen wollen, finden in einem kleinen Studio perfekte Bedingungen und eine geschützte Atmosphäre vor. „Ich kann ihnen vermitteln, wie sie sich am besten darstellen“, sagt er. „Es gibt ein paar Schauspieltricks, die ich extra dafür erlernt habe.“ Der 38-Jährige brennt für seinen Beruf, das spürt man. „Es gibt aber auch ein Leben jenseits des Films“, stellt er klar. „Bei mir ist es das Tanzen.“