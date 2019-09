Gastronomie : Dependance für Meerbuscher Sternekoch

Bei der Gala zur Eröffnung des Grandhotels auf dem Petersberg war auch Sternekoch Anthony im Einsatz. Der Meerbuscher ist „Culinaric Director“ des Hauses.

Drei Monate hatte Anthony Sarpong Zeit, sich auf dem Petersberg häuslich einzurichten und sich an eine neue Feinschmecker-Klientel zu gewöhnen. Doch seine echte Feuertaufe als „Culinaric Director“ erlebte der Sternekoch aus Meerbusch erst am Montag.

Wenige Meter neben Anthony hatte Günter Jauch einen Weinstand mit Weinen aufgeschlagen. Assistiert von seiner Frau Thea Sieler, füllte er emsig und bei bester Laune wie am Fließband Kostproben von seinem Weingut Othegroven in Kanzem an der Saar in die Gläser. Seine Anwesenheit hatte einen besonderen Grund. „Ich bin gekommen, weil ich das Hotel mal wieder sehen wollte“, erzählte der TV-Moderator. „Als Hauptstadt-Korrespondent des Bayrischen Rundfunk lebte ich ein Jahr in Bonn und war oft bei Veranstaltungen auf dem Petersberg.“