Meerbuscher Geschichte : Der Ursprung des Dörfchens Lank

Meerbusch Eine Maschinenfabrik prägte viele Jahre das Zentrum von Lank. Heute erinnert an der Fronhofstraße nur noch wenig an die damalige Zeit.

„Landwirtschaftliche Maschinenfabrik“ – das war schon etwas arg geschönt, um den Betrieb von Adam Kauertz im Vordergrund zu beschreiben. Auf dem Bild ist allerdings nur ein Teil des Betriebes zu sehem, zu dem auch ein Haus am Markt mit großen Schaufenstern und Werkstatt gehörte, nämlich das Lager an der Fronhofstraße. Im Moment der Aufnahme scheint gerade eine Lieferung von wichtigen Ackergerätschaften angekommen zu sein, die natürlich noch mit echten Pferdestärken vom Hof zum Feld und über den Acker transportiert wurden. Gleichwohl waren sie zu jener Zeit das modernste Gerät, welches zu haben war, und der Handel für die immer noch hauptsächlich in der Landwirtschaft tätigen Lank-Latumer und das ganze Amtsgebiet unverzichtbar. Heute ist der „Ausstellungsplatz“ Teil der verbreiterten Pfarrstraße (die damals noch Kurze Straße hieß) und das Gebäude wurde in den 1920er-Jahren durch ein Wohngebäude ersetzt, das heute noch steht.